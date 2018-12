A Racalmuto, i Carabinieri della locale Stazione stanno indagando su un furto compiuto in una casa di via Livatino, in pieno centro

Ignoti, hanno agito indisturbati e, dopo essere penetrati all’interno della casa di un operaio del luogo, di 35 anni, hanno portato via tutti gli oggetti in oro e i gioielli presenti.

A scoprire il colpo lo stesso proprietario a cui non è rimasto altro che sporgere denuncia per l’avvio delle indagini.