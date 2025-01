Una giornata di sorrisi e leggerezza quella vissuta oggi presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento grazie all’iniziativa promossa dall’associazione SEA Supereroi Acrobatici. I “supereroi” hanno intrattenuto i piccoli pazienti con esibizioni spettacolari, acrobazie e momenti di pura magia, regalando loro un momento di allegria. L’evento si inserisce all’interno di un ricco calendario di appuntamenti dedicati al reparto pediatrico, coordinato dal direttore dell’unità operativa, Giuseppe Gramaglia. Grazie alla collaborazione con l’associazione SEA, che da anni porta avanti iniziative di solidarietà e spettacolo a favore dei bambini ricoverati, l’atmosfera del reparto si è trasformata, lasciando spazio alla fantasia e al divertimento.

I bambini, visibilmente entusiasti, hanno potuto assistere da vicino alle performance dei “supereroi”, che con i loro costumi colorati e le loro acrobazie hanno creato un clima di festa e di stupore. Anche il personale sanitario e le famiglie dei piccoli degenti hanno partecipato con emozione alla giornata, sottolineando l’importanza di questi momenti di spensieratezza nel percorso di cura.

“Un ringraziamento speciale all’associazione SEA e al dottor Gramaglia – hanno dichiarato alcuni genitori – per aver portato un sorriso ai nostri bambini e per aver dimostrato ancora una volta quanto sia importante l’attenzione all’aspetto umano della degenza”.

Il direttore Giuseppe Gramaglia ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando l’impegno continuo per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti. “Questi eventi non sono solo un momento di distrazione, ma un vero e proprio supporto emotivo per i bambini e le loro famiglie”, ha spiegato.

L’iniziativa di oggi è solo il primo appuntamento di un programma più ampio che prevede ulteriori attività e sorprese per i piccoli degenti. La collaborazione tra l’associazione SEA e l’ospedale San Giovanni di Dio rappresenta un esempio concreto di come il sorriso possa diventare uno strumento di cura potente, in grado di rendere un po’ più lieve il percorso di guarigione dei bambini.

https://youtu.be/xaTB3cYrAIo

