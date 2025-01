La dirigente scolastica dell’Istituto Nicolò Gallo, Giovanna Pisano, ha presentato la giornata di Open Day, che rappresenta un’importante occasione per far conoscere l’ampia offerta formativa della scuola. “Questa è la prima di tre giornate dedicate all’Open Day,” ha spiegato la dirigente. “Le altre due si terranno a gennaio e saranno momenti in cui apriremo i nostri spazi, laboratori e aule per accogliere i ragazzi delle scuole medie e le loro famiglie. Sarà l’occasione per illustrare la variegata offerta formativa dell’Istituto.”

Tra gli indirizzi disponibili, l’Istituto Nicolò Gallo offre percorsi professionali in ambito gastronomico, tecnico, meccanico-meccatronico, agrario, nautico e per l’ambiente e il territorio. La scuola, inoltre, dispone di una sede sia ad Agrigento sia in un’altra località, oltre a corsi serali di secondo livello per adulti. “Siamo fieri del lavoro che svolgiamo quotidianamente e siamo consapevoli che i cinque anni trascorsi nella nostra scuola forniscono non solo una formazione culturale e umana completa, ma anche competenze pratiche per un facile inserimento nel mondo del lavoro,” ha aggiunto la dirigente.

Tra le novità più rilevanti, la Pisano ha annunciato che, a partire dal prossimo anno, l’Istituto Nicolò Gallo diventerà sede di un percorso ITS (Istituto Tecnico Superiore) biennale nel settore del management agroalimentare. “Dal prossimo anno l’Istituto Gallo sarà sede del percorso formativo biennale post diploma ITS (Istituti Tecnici Superiori) “Experience Manager delle Filiere Agroalimentari” , in convenzione con la Fondazione ITS SICANI che rappresenta un’importantissima opportunità per i diplomati di acquisire un’alta specializzazione e specifiche competenze nel settore del marketing agri- turistico territoriale sempre più richieste dal mondo del lavoro e delle professioni.”

L’Open Day, oltre a presentare l’offerta formativa, vuole mostrare come si vive e si lavora quotidianamente nella scuola. “Il nostro obiettivo è accompagnare i ragazzi dalla scuola media fino a un futuro professionale solido, rispondendo alle richieste del mercato del lavoro e formando figure altamente qualificate,” ha concluso la dirigente.

