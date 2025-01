Scoperta una bisca clandestina a Camastra. Venti poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, dei Commissariati di Canicattì e Palma di Montechiaro e della sezione Pasi della Questura, hanno fatto irruzione in un immobile e hanno sorpreso dieci persone che stavano giocando d’azzardo. Nove, dai 21 ai 76 anni, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di gioco d’azzardo. Il proprietario dell’immobile è finito nei guai, invece, perché aveva trasformato, e senza alcuna autorizzazione, quel magazzino in un circolo privato.

All’uomo, un 57enne del luogo, sono state elevate anche sanzioni amministrative per migliaia di euro. Quando è scattato il blitz, i poliziotti hanno trovato, fra i tavoli da gioco e l’area bar, una quindicina di persone. Il proprietario dello stabile, inizialmente non presente, quando è giunto ha cercato di spiegare e di giustificarsi sostenendo che quello era un circolo privato. Ma i poliziotti non hanno trovato nessun registro di soci, né autorizzazioni. Gli agenti hanno sequestrato l’immobile, il sistema di video sorveglianza, un mazzo di carte da gioco e una somma in denaro.

