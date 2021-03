SuperEnalotto, festa in Sicilia: ad Agrigento centrato un “5” da 97 mila euro

SuperEnalotto, festa in Sicilia: ad Agrigento centrato un “5” da 97 mila euroIl SuperEnalotto fa tappa in Sicilia: nel concorso di giovedì 18 marzo, infatti, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 97.759,09 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata registrata presso il bar tabacchi di via Mazzini 213/215 ad Agrigento. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire tanto da raggiungere i 124,3 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglioscorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il “6” non si presenta da aprile 2018, con i 130 milioni vinti a Caltanissetta.