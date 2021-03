Vaccinazioni covid-19, cambia l’indirizzo mail per la segnalazione di difficoltà nelle prenotazioni

Cambia l’indirizzo mail per la segnalazione di difficoltà nelle prenotazioni dei vaccini anti covid. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento comunica che l’indirizzo mail alfonso.cavaleri@aspag.it, già utilizzato per segnalare difficoltà legate alle prenotazioni telematiche delle vaccinazioni anticovid-19 e per altre esigenze, è sostituito con il recapito vaccini.covid@aspag.it. Le nuove istanze, inoltrate ancora al vecchio e sostituito indirizzo alfonso.cavaleri@aspag.it, non saranno pertanto più prese in considerazione.