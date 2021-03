Campagna “cinture di sicurezza”, in una settimana elevate 53 multe

Terminata la campagna congiunta di sicurezza stradale “cinture di sicurezza”, che si è svolta dall’8 al 14 marzo, promossa dal network europeo delle Polizie Stradali. Anche gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Agrigento e dei Distaccamenti di Canicattì e Sciacca hanno effettuato in provincia specifici servizi di controllo dei veicoli circolanti, al fine di verificare il rispetto del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte di conducenti e occupanti di veicoli a motore, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini. In totale le 26 pattuglie predisposte sull’intero territorio provinciale hanno controllato 186 veicoli, contestato 53 infrazioni ai sensi dell’art. 172 del codice della strada, ovvero, uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, per un totale di circa 225 punti della patente decurtati. L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte.