In un PalaMoncada che ritrova i propri supporters desiderosi di vedere all’opera la nuova Fortitudo targata Damiano Pilot, il primo turno di Supercoppa se lo aggiudica Nardò che espugna il PalaMoncada. Finisce 57 a 64 per i granata ospiti che si prendono la rivincita dello scorso campionato. Nonostante l’ufficialità del match si è trattato – di fatto – di un test di pre-season finalizzato a dare ulteriori indicazioni sullo stato di salute della squadra dopo le amichevoli disputate in settimana contro Piazza Armerina e Ragusa. Al di là del risultato, che in questo momento ha un’importanza relativa, il test contro i pugliesi ha fornito spunti interessanti a tutto lo staff tecnico e rappresenta il giusto avvicinamento in vista del campionato. Sul piano dei singoli c’è l’ottima prova di Lorenzo Ambrosin che sigla 22 punti. In doppia cifra anche il “rookie” americano Polacovich con 10 punti. Di contro, Nardò, con Smith e Donda in panchina che hanno limitato il suo potenziale offensivo, si è mostrata compagine tosta con tanta fisicità ed esperienza rivelatesi fondamentali nella parte centrale del match. Per i granata ottima la prova di Wayne Stewart Jr. autore di 25 punti. Nello starting five di Damiano Pilot ci sono Morici, Ambrosin, Chiarastella, Cohill e Polacovich; Gennaro Di Carlo risponde con Maspero, La Torre, Nikolic, Stewart e Iannuzzi. Primo quarto di grande intensità: la Fortitudo parte fortissimo trascinata da Polacovich (14-6). Gli ospiti, tuttavia, non si fanno intimidire e rispondono colpo su colpo anche se i primi 10′ se li aggiudicano i padroni di casa (20-14). Il secondo quarto è più tattico: gli ospiti trovano in Stewart e Iannuzzi i terminali offensivi in grado di scardinare efficacemente la difesa di Agrigento, circostanza che consente alla compagine di coach Di Carlo di mettere il naso avanti a fine frazione (27-28). Nel terzo quarto lo spartito non cambia e Nardò chiude in doppia cifra di vantaggio (33-43). Tuttavia Agrigento non demorde e trova una rabbia agonistica incredibile nell’ultimo quarto trascinata da Ambrosin. La guardia di Iesolo comincia a sparare dall’arco piazzando il break che consente alla Fortitudo di risalire fino al -2 (55-57) sul finire di frazione. Il match, a questo punto, diventa nervoso e caratterizzato dalle chiamate arbitrali. Qui Nardò è più brava a sfruttare l’esperienza grazie a Iannuzzi e portare a casa la vittoria. Per i biancazzurri è già tempo di derby con la prossima sfida di Supercoppa sul parquet dei granata giorno 15 settembre.

Moncada Energy Group Agrigento – Nardò 54 – 67

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 22, Cohill 6, Chiarastella 5, Polacovich 10, Morici 6, Peterson 4, Ronca 2, Sperduto, Meluzzi, Traoré. All.: Pilot.

Andrea Pasca Nardò: Stewart Jr. 25, La Torre 6, Donda, Parravicini 10, Maspero 6, Nikolic 4, Ferrara 2, Iannuzzi 11, Trunic. All.: Di Carlo.

Arbitri: Luca Attard, Alberto Maria Scrima e Francesco Praticò.

Note: parziali: 20-14, 7-14, 6-15, 24-19

Ecco le foto di Nino Piraneo