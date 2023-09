E’ stato raggiunto da due colpi di fucile da caccia caricato a pallini in via Nino Bixio a Ribera. Un quarantacinquenne di Ribera, titolare di una palestra di arti marziali, è stato subito soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure del caso.

L’uomo non è, però, per sua fortuna, in pericolo di vita. I carabinieri della Tenenza di Ribera e della Compagnia di Sciacca hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno cercando, in particolare, una Ford Fiesta di colore bianco, a bordo della quale si sarebbe allontanato l’autore del ferimento. Sconosciuto il movente del gesto.

La Procura della Repubblica di Sciacca, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’indagine.