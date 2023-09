Agrigento, 9 settembre 2023 – L’attesa per il grande derby di domani, domenica 10 settembre all’Esseneto, sta raggiungendo livelli febbrili! Nel pomeriggio, l’assessore Gerlando Piparo ha presenziato nelle zone esterne allo stadio interessate dai lavori di pulizia straordinaria in preparazione per l’evento molto atteso.

Durante la sua visita, Piparo ha lanciato un appello sincero: “Chiediamo agli Agrigentini una dimostrazione di civiltà per la partita di domenica.” È un invito a celebrare questo momento di passione calcistica in uno spirito di rispetto reciproco e di condivisione della passione per il calcio.

Il derby Akragas – Licata è molto più di una semplice partita; è un evento che unisce una comunità di appassionati. L’appello dell’assessore Piparo è un richiamo a tutti gli agrigentini a fare la loro parte per garantire che questa giornata sia memorabile per le giuste ragioni.

Domani, l’Esseneto sarà il teatro di emozioni, rivalità e, speriamo, di un calcio di alto livello. Che sia una giornata di festa e di sport, in cui la civiltà e la passione si incontrano sul campo da gioco. Non vediamo l’ora di vedere il risultato di questo appello nell’entusiasmo dei tifosi!