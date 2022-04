Superbonus (e non solo): è boom di cantieri e richieste di sanatorie

L’edilizia si è rimessa in moto e sta vi- vendo una nuova primavera: c’è la spinta del Superbonus (la detrazione del 110% per gli interventi sugli edifici, dal cappotto all’efficientamento energetico) e, si moltiplicano, le richieste di condono. A San Leone è boom di cantieri. In diverse zone sono ben visibili i segni dei mezzi pesanti che transitano sulle piccole strade. Insomma il Piano nazionale di resistenza e resilienza ad Agrigento è stato recepito in pieno.

Un’impennata di cantieri e di lavoro con aumento di pratiche edilizie per interventi, grandi e piccoli e uno sforzo enorme all’orizzonte. Eppure manca la «materia prima», chi quel lavoro dovrebbe farlo: la manodopera, i muratori in primis. Un paradosso, che non è una sorpresa per il mondo edile. Ma quello che deve fare riflettere è la reale necessità di nuove costruzioni. Se tutti siamo daccordo sul fatto che è giusto rinnovare il patrimonio edilizio ed adeguarlo ai nuovi canoni dell’efficintamente energetico, fa pensare invece il fatto che si realizzino opere nuove ed in zone già congestionate, dove non ci sono parcheggi, c’è carenza idrica, le reti fognarie sono insufficienti e mancano servizi.

Più di 400 mila euro. Ammonta a tanto la cifra derivante dall’incasso, accertato, dalla riscossione dei condoni edilizi e dai permessi di costruire nel primo trimestre del 2022.Nel dettaglio sono stati incassati 237.219,53 mila euro, dalla riscossione dei condoni edilizimentre migliorano gli incassi accertati per i permessi di costruire 178.834,80 mila euro, in aumento, rispetto all’analogo trimestre 2021, del 14% pari a +24.000 euro e del 65% (+100.000 euro) rispetto al 2020.

​«Un trend positivo – commentano il sindaco Franco Miccichè e l’assessore all’edilizia pubblica e privata Gerlando Principato – che evidenzia come la macchina organizzativa del settore condoni e permessi di costruire, messa in piedi da questo assessorato, negli uffici del settore V, con non poca fatica nello snellire ove possibile le procedure e riducendo gli intoppi burocratici, è ormai entrata a regime». «Un risultato che mi rende particolarmente soddisfatto – afferma l’assessore Principato – perché se nel privato potrebbe essere un risultato scontato, negli uffici pubblici, in cui si fa spesso fatica a trovare le pratiche in archivi cartacei mai organizzati per come necessario e con un ridotto personale, privo di mezzi idonei per esercitare, assume l’aspetto di un trionfo. Abbiamo rimesso in moto il settore dell’edilizia nella nostra città consentendo all’utenza di regolarizzare le posizioni delle proprie case e accedere così ai bonus edilizi».

​«Due i capisaldi che hanno permesso alla mia amministrazione di raggiungere questi obiettivi – conclude il sindaco Micciché – il dialogo costante e giornaliero dell’assessore Principato con il dirigente ed i dipendenti e il coinvolgimento con i professionisti del settore con cui si discutono e risolvono le criticità riscontrate. La pandemia ci ha costretto a passare al digitale, ma in tanti aspetti della nostra vita quotidiana questo ‘obbligo’ è divenuto un’opportunitàpermettendoci di ampliare i nostri orizzonti e le potenzialità complessive del sistema città».