Si incatena sul viadotto per protesta: intervento della Polizia

Un cinquantenne narese ha raggiunto Agrigento, questa mattina, e si è incatenato al viadotto Garibaldi, all’uscita dalla città verso la statale 189 e il quartiere di Fontanelle. All’inizio s’era parlato di un tentativo di suicidio. In realtà, poi è stato accertato che si è trattato di una plateale protesta contro il diniego di costruire un parco giochi a Naro. Sul posto, sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, e gli agenti della squadra Mobile che hanno convinto il cinquantenne a mettere fine alla protesta. L’uomo, in via precauzionale, è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio”.