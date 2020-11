Superbonus 110%, a Monserrato è realtà – VIDEO

Superbonus 110%. Ad Agrigento inaugurato uno dei primi cantieri.

Si trova a Monserrato, in Piazza Pantelleria, uno dei primi cantieri italiani interamente finanziati dal superbonus 110%. Un immobile condominiale, costruito negli anni ‘80, che da tempo necessita di manutenzioni e che adesso, grazie al “Decreto Rilancio”, beneficerà – in maniera gratuita – di lavori di efficientamento energetico che, oltre riqualificare i prospetti condominiali, comprendono la sostituzione degli infissi, delle porte d’ingresso, delle caldaie e la messa in opera ex novo dell’impianto fotovoltaico e solare termico, ecc. L’amministratore del condominio, dott. Salvatore Cultrera, presidente dell’ANACI provinciale, è stato uno dei primi, nella nostra città, a proporre ai condomini l’adesione allo strumento della cessione del credito fiscale. “Il condominio aveva, con difficoltà, avviato l’iter amministrativo per procedere a semplici e costosi lavori di semplice ripristino di parti strutturali ammalorate, – dichiara il dott. Cultrera – ma grazie al lavoro dello staff IGPgroup, e del nostro – main partner – Duferco Energia S.p.A., utilizzando questo fondamentale strumento che consentirà, non solo di rinnovare il patrimonio immobiliare delle nostra città, ma anche di dare una grande spinta all’economia dell’intera nazione, è stato possibile appaltare quasi €600 mila di lavori, senza alcun costo per i miei assistiti.” GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE