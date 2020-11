Covid, maxi posto di blocco vicini ai Templi. Acquisite autocertificazioni

Maxi posto di blocco della polizia di Stato, questa mattina, in via Panoramica dei Templi, precisamente al posto di ristoro, di fronte il tempio di Ercole, allo scopo di controllare le autocertificazioni, di chi si stava muovendo in territorio di Agrigento, dopo l’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, sul contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, diretti dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno fermato tutti i veicoli in transito e ora scatteranno le procedure di controllo per verificare la veridicità delle dichiarazioni.