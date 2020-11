Casi di Covid in scuole agrigentine, sospese lezioni in quattro istituti

Un caso di Covid-19 alla scuola “Garibaldi” di Agrigento e per oggi, precauzionalmente, è scaturita la decisione di chiudere l’istituto. Altre scuole chiuse anche in provincia: “Vittorio Emanuele Orlando” di via Petrusella, e il plesso “Fontes Episcopi” di via Falcone, ad Aragona.

Lezioni sospese per una classe dell’istituto comprensivo “Mariano Rossi” di Sciacca, dove gli alunni sono stati posti in isolamento precauzionale e con loro cinque docenti, che svolgeranno didattica a distanza, in attesa dell’esito dei tamponi, da parte dell’Asp agrigentina.