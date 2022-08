Super Enalotto. La fortuna bacia ancora l’Agrigentino: centrati altri 2 cinque

Il Super Enalotto continua a regalare premi in provincia di Agrigento. Nel concorso del 30 agosto, sono stati centrati altri due 5 del valore di 15.547,82 euro ciascuno. Una nel bar di piazza Umberto I a Burgio, e l’altro nel tabacchi di via Vittorio Emanuele 152 a Sciacca. Il jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio ben 263,5 milioni di euro, record assoluto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è risale all’ormai lontanissimo 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il 6 manca dall’aprile del 2018, quando furono vinti 130 milioni di euro a Caltanissetta.