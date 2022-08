Covid in provincia di Agrigento: un’altra vittima, e 260 nuovi positivi

C’è una nuova vittima da Covid a Santa Margherita Belice, e diagnosticati 260 nuovi casi positivi, a fronte di 600 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 136.521 (1 marzo 2020 – 30 agosto 2022). In totale i guariti sono 134.474. Gli attuali positivi sono 1.432, di cui 1.415 in isolamento domiciliare, e 17 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 13 al presidio ospedaliero riberese, 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 615 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 529.267 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 30 agosto 2022 sono 209.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 30 agosto: Agrigento 18.897 (209 attuali contagiati, 18.619 guariti e 69 deceduti); Alessandria della Rocca 684 (8 attuali contagiati, 673 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.589 (29 attuali contagiati, 2.552 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.139 (22 attuali contagiati, 1.116 guariti e 1 deceduto); Burgio 693 (9 attuali contagiati, 681 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 404 (4 attuali contagiati, 397 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 886 (15 attuali contagiati, 864 guariti, e 7 deceduti); Camastra 659 (6 attuali contagiati, 647 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.852 (11 attuali contagiati, 1.838 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.333 (44 attuali contagiati, 3.269 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.588 (111 attuali contagiati, 12.415 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.406 (16 attuali contagiati, 2.381 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 978 (6 attuali contagiati, 966 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.052 (22 attuali contagiati, 1.026 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.082 (15 attuali contagiati, 1.061 guariti e 6 deceduti); Comitini 292 (7 attuali contagiati, e 285 guariti); Favara 12.878 (100 attuali contagiati, 12.741 guariti e 37 deceduti); Grotte 1.521 (10 attuali contagiati, 1.506 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 390 (2 attuali contagiati, 387 guariti e 1 deceduto); Licata 10.352 (135 attuali contagiati, 10.169 guariti, 48 deceduti); Lucca Sicula 493 (6 attuali contagiati, 486 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.819 (84 attuali contagiati, 3.718 guariti e 17 deceduti); Montallegro 805 (14 attuali contagiati, 783 guariti e 8 deceduti); Montevago 748 (8 attuali contagiati, 738 guariti e 2 deceduti); Naro 2.077 (8 attuali contagiati, 2.055 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.021 (50 attuali contagiati, 6.930 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.330 (35 attuali contagiati, 5.276 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.364 (16 attuali contagiati, 2.340 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.211 (46 attuali contagiati, 4.145 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.200 (48 attuali contagiati, 3.138 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.588 (13 attuali contagiati, 1.570 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.855 (44 attuali contagiati, 5.775 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.287 (16 attuali contagiati, 1.243 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.161 (29 attuali contagiati, 1.122 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.249 (14 attuali contagiati, 2.228 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 490 (7 attuali contagiati, 482 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 700 (11 attuali contagiati, 687 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.793 (31 attuali contagiati, 1.749 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.194 (23 attuali contagiati, 1.168 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.805 (136 attuali contagiati, 12.613 guariti e 56 deceduti); Siculiana 1.720 (11 attuali contagiati, 1.701 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 386 (1 attuale contagiato, 384 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.