L’Akragas batte il Gemini con il risultato finale di 4-1 nel turno valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione. Una partita dai due volti per i biancazzurri, iniziata nel peggiore dei modi. Al 12′, infatti, è il Gemini a passare in vantaggio con una rete di Stassi.
Nella ripresa cambia tutto: il pari arriva al 7′ minuto con Tripoli, poi Llama sbaglia un calcio di rigore calciando sul palo. Lo stesso Llama si fa perdonare poco più tardi, precisamente al 20′, portando avanti l’Akragas con una prodezza dalla lunga distanza.
Infine al 36′ e al 42′, Gatto chiude i conti con una doppietta. Il ritorno è in programma mercoledì 21 gennaio allo stadio “Nino Lo Bue” di San Giovanni Gemini.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp