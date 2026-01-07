E’ stata una serata speciale per un gruppo di ex studenti della III A della scuola media Giovanni Pascoli di Agrigento. Dopo 54 anni, era il 1972, si sono ritrovati in un locale di Giardina Gallotti, in un incontro che ha portato alla luce ricordi ed emozioni di un tempo ormai lontano.

Ritrovarsi dopo tutto questo tempo, è stata un’esperienza incredibile. L’organizzazione del “ritrovo” non è stata un cosa semplice soprattutto perché i contatti erano andati persi nel corso degli anni ma uno di loro ha deciso di provare a rintracciare tutti i suoi compagni della scuola media ed un buon numero ha accolto l’invito con entusiasmo.

Questi i partecipanti: Gaetano Alletto; Maurizio Alletto; Giovanni Caruana; Massimo La Pira; Pasquale Latino; Calogero Piazza; Flavio Rosso; Lucio Sammartino; Giuseppe Tedesco.

