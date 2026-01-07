Il CastrumFavara superato con un netto 3-0 dall’Enna nel recupero della 17ª giornata del campionato di Serie D. Un gara senza storia già indirizzata nella prima frazione di gioco con un uno-due micidiale. I gialloverdi passano in vantaggio al 24’ con il gol di Distratto e raddoppiano su rigore quattro minuti dopo con Tchaouna. La rete del 3-0 arriva nella ripresa ancora con Tchaouna che sigla la sua personale doppietta.

Classifica serie D – girone I: Savoia e Nuova Igea Virtus 34, Athletic Club Palermo e Nissa 32, Reggina 30, Milazzo 29, Sambiase 28, Città Di Gela 25, Vibonese e Gelbison 23, Vigor Lamezia, Enna e Sancataldese 19, Città Di Acireale 18, Castrum Favara e Ragusa 17, Messina (-14) 14, Paternò 11.

