Suor Maria Grazia Pellitteri ringrazia Agrigento dopo l’incendio della tenda: “Si ricomincia” Bruciata la tenda, Agrigento ne dona un’altra.

“Si ricomincia e si ricomincia alla grande”. A parlare è suor Maria Grazia Pellitteri, commossa per la grande attenzione mostrata dall’intera città di Agrigento dopo l’incendio che ha completamente carbonizzato la tenda della comunità missionaria “Porta aperta” alla villa Bonfiglio, lungo il viale della Vittoria. Una risposta immediata è arrivata dal Comune di Agrigento.

La Protezione civile comunale, guidata da Attilio Sciara, ha collocato due grandi gazebo all’interno del parco comunale per dare la possibilità alle suore per tutto il periodo estivo di continuare le attività di aggregazione per anziani, famiglie e giovani e lo svolgimento di momenti di preghiera e di svago. Nel frattempo il Comune di Agrigento si è fatto carico della rimozione dei rifiuti bruciati. Un intervento già eseguito da una ditta specializzata per un importo complessivo di 2.000 euro.

