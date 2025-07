Agrigento, controlli nel weekend: 71 multe per divieto di sosta, sanzioni ai locali e tre proposte di sospensione

Non si ferma il lavoro della Polizia Locale di Agrigento, che anche durante lo scorso fine settimana – dal 25 al 27 luglio – ha messo in campo un’intensa attività di controllo su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alla fascia costiera di San Leone e alle zone più frequentate della città.

A rendere noto il bilancio è l’assessore alla Polizia Locale e al SUAP Carmelo Cantone, insieme al sindaco Francesco Miccichè, che sottolineano come si tratti di un lavoro continuo, parte di un piano strutturato di vigilanza urbana. Nel dettaglio, il report evidenzia 71 sanzioni per divieto di sosta e transiti non autorizzati all’interno della ZTL, segno che i controlli si stanno concentrando anche sul rispetto delle aree a traffico limitato. Non sono mancati i provvedimenti nei confronti di alcuni esercenti: in due casi, gli agenti hanno accertato la mancata esposizione visibile delle autorizzazioni e del listino prezzi, violazione che rientra nelle previsioni del TULPS.

Sono state inoltre contestate cinque violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e in un caso è stato effettuato un controllo in una discoteca, risultato regolare in termini di emissioni sonore e capienza.

I controlli hanno riguardato anche la parte documentale e urbanistica: quattro accertamenti sono stati effettuati tramite rilievi planimetrici e fotografici, con la richiesta agli interessati di esibire i titoli autorizzativi per le attività in corso. Infine, sono state avanzate tre proposte di sospensione delle attività, con invio al SUAP, per violazioni considerate gravi, con richieste di chiusura temporanea da tre a cinque giorni.

“Non si tratta di interventi sporadici – spiega l’assessore Cantone – ma di un’azione sistematica, condotta con serietà e determinazione dagli agenti guidati dal maggiore Vincenzo Lattuca. Un lavoro prezioso, portato avanti nonostante le difficoltà legate all’organico ridotto, che dimostra la volontà dell’amministrazione di garantire sicurezza, legalità e decoro”.

Un messaggio chiaro anche nei confronti di chi pensa di poter agire senza regole, soprattutto nei mesi estivi: “Il Far West è finito, a San Leone come in tutta Agrigento. Il nostro obiettivo è quello di costruire una città ordinata, in cui i diritti si accompagnano ai doveri e le libertà si esercitano nel rispetto delle norme”. Il piano di controlli proseguirà per tutto il periodo estivo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp