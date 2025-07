Staticità a rischio, il liceo “Politi” di via Acrone chiude dopo 76 anni

Il Liceo Politi di via Acrone chiuderà definitivamente a partire da questo anno scolastico dopo 76 anni di storia. La decisione è stata annunciata dal presidente del Libero Consorzio Comunale, Michelangelo Di Carlo, nel corso di una conferenza stampa che ha fatto il punto sul bilancio dei primi tre mesi di attività politica dell’ex Provincia Regionale di Agrigento. La causa di questa chiusura è legata alla mancanza delle certificazioni di staticità dell’edificio, con verifiche che hanno dato esito negativo.

In seguito alla chiusura, tutte le attività del liceo, compresa la segreteria e gli uffici di presidenza, saranno trasferite alla sede dell’ex Fodera al Quadrivio Soinasanta. Per il ripristino della struttura, Di Carlo ha precisato che occorreranno circa dieci milioni di euro.

Nel corso della conferenza, è stato affrontato anche un altro problema strutturale che riguarda il vecchio istituto “Fermi”di contrada Carcarelle, anch’esso chiuso per problemi simili. Secondo le stime dei tecnici della Provincia, per il suo ripristino sono necessari circa trenta milioni di euro. Il presidente dell’ex Provincia ha quindi annunciato l’impegno a chiedere al Ministero dell’Istruzione le risorse necessarie per mettere in sicurezza entrambe le strutture.

