Una pensionata di 86 anni è stata truffata ad Agrigento, nel quartiere del campo sportivo, dopo aver consegnato soldi e gioielli a un delinquente. L’anziana è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per un carabiniere, il quale le ha riferito che suo figlio era stato appena arrestato e che avrebbe dovuto pagare del denaro per aiutarlo.

Poco dopo, la donna ha consegnato alcuni gioielli e la somma contante di 400 euro a un complice che si è presentato davanti alla porta di casa sua. In seguito, la vittima ha scoperto di essere stata raggirata. La polizia ha avviato le indagini per risalire ai malviventi.

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