Villaggio Mosè, degrado in via Sirio e nelle traverse: la segnalazione dei cittadini

Le immagini inviate dai cittadini documentano le condizioni della strada e delle traverse. I residenti: «Situazione sempre problematica, ma nelle ultime settimane è decisamente peggiorata»

AGRIGENTO — Ratti che scorrazzano in pieno giorno tra rifiuti e sterpaglie. È quanto documentano le immagini arrivate alla redazione di AgrigentoOggi da via Sirio e dalle traverse limitrofe, al Villaggio Mosè.

Una situazione di degrado che, secondo quanto riferiscono i residenti, non è nuova, ma che nelle ultime settimane avrebbe raggiunto livelli particolarmente preoccupanti. «La situazione di via Sirio è sempre stata problematica, ma nelle ultime settimane è decisamente peggiorata», racconta un cittadino.

Nei video si vedono chiaramente ratti muoversi lungo la strada in pieno giorno, in un’area dove vengono segnalati accumuli di rifiuti, sterpaglie e condizioni generali di abbandono.

I residenti riferiscono inoltre che ieri sarebbe stata data alle fiamme della spazzatura proveniente dal mercato ortofrutticolo e sottoposta a sequestro. Una circostanza sulla quale si attendono eventuali riscontri ufficiali.

Le immagini raccontano comunque una situazione che i cittadini chiedono venga affrontata rapidamente, non soltanto sotto il profilo del decoro urbano, ma anche per le evidenti implicazioni di carattere igienico-sanitario.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp