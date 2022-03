Sul sito della camera di commercio pubblicato un avviso nell’ambito del progetto “Ok. Open Knowledge”

Sul sito della Camera di Commercio di Agrigento è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di una long list di esperti-testimonial nell’ambito del progetto “Ok. Open Knowledge”. L’avviso è finalizzato a costituire una “Long list” di figure professionali esterne, nell’ambito della quale individuare, di volta in volta ed in rapporto alle necessità ed esigenze di SI.CAMERA stessa, le figure specialistiche più adeguate, sulla base di criteri di corrispondenza professionale, da impiegare nell’attuazione di interventi di formazione e delle iniziative che attuerà, anche su incarico della Camere di commercio nel perseguimento degli obiettivi del suddetto programma di lavoro. O.K. Open Knowledge è un progetto che intende promuovere la conoscenza dei contenuti e le modalità di accesso al nuovo portale “Open data aziende confiscate” per il suo utilizzo ai fini di analisi, monitoraggio e supporto alle politiche e alle azioni volte alla restituzione al mercato legale delle imprese confiscate alla criminalità organizzata e ai fini del controllo sociale da parte della collettività sugli interventi in corso d’opera e sugli effetti da essi derivanti.