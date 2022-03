“La nuova legge per il Governo del territorio”, ingegneri a confronto

Ha riscosso grande successo il Convegno su “La nuova legge per il Governo del territorio. Prospettive di innovazione e nodi critici della pianificazione comunale”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento lo scorso 18 marzo.

Il Convegno si è aperto con il saluto di benvenuto del Presidente, Achille Furioso, ed è stato coordinato dal Consigliere Segretario, Jennifer D’Anna, componente del Direttivo del neo costituito CeRSU Sicilia. Hanno relazionato importanti autorità a livello regionale: Calogero Beringheli – Dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica dell’ARTA, Salvatore Cirone – Dirigente del Servizio Affari Urbanistici Sicilia occidentale dell’ARTA, Giuseppe Trombino – Presidente INU Sicilia, Paolo La Greca – Presidente CeNSU, Maurizio Erbicella – Libero professionista. Presente anche il Presidente della Commissione Urbanistica dell’Ordine, Antonino Cellura. Diversi gli argomenti trattati: la legge 19/2020 e i decreti attuativi, lo stato della pianificazione urbanistica nella provincia di Agrigento nella fase di transizione tra la vecchia e la nuova normativa, il PUG e tanto altro.

Presenti anche le istituzioni: l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente Salvatore Cordaro, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, accompagnato dagli Assessori alle Politiche di Governo e Gestione del Territorio, Valeria Proto, e da quello ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, e, infine, il Presidente della Consulta Regionale Ordini Ingegneri Sicilia, Elvira Restivo.

L’evento, che si è svolto in modalità mista, in presenza nella sede dell’Ordine e on line su piattaforma GoTo Webinar, ha visto la partecipazione di circa 400 professionisti che hanno partecipato attivamente al dibattito finale e manifestato pieno apprezzamento e forte interesse per gli argomenti trattati.

“Tra i prossimi eventi che l’Ordine degli Ingegneri sta organizzando- dice il presidente, Achille Furioso (nella foto). uno riguarda la progettazione con l’utilizzo di nuove tecnologie, tra cui il verde pensile, anche nel rispetto delle nuove norme inerenti i principi di invarianza idraulica, ed un altro l’ingegneria forense.”