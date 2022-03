Realmonte. Pellegrinaggio della reliquia del Beato Rosario Livatino

“Giustizia e Pace si baceranno”. E’ lo slogan delle due giornate di accoglienza della reliquia del Beato Rosario Livatino, promosse dal comune di Realmonte in collaborazione con don Fabio Maiorana, parroco della chiesa di San Domenico e il dirigente, Graziella Fazzi, dell’Istituto Garibaldi di Realmonte. Un fitto programma di appuntamenti ,che si aprirà domani 23 marzo, alle 15.30, in piazza Umberto I con la cerimonia di accoglienza della reliquia del Beato Livatino, la camicia insanguinata che il magistrato martire indossava la mattina in cui fu ucciso in odium fidei e per la giustizia. Seguirà alle 16.30,un incontro nell’Aula Consiliare del Municipio ed alle la celebrazione della Santa Messa in piazza. La giornata di giovedì si aprirà con la visita della reliquia alle ore 9.00 alla Cattedrale della Miniera di Sale a cui seguirà un incontro con le scuole, previsto per le ore 11.00. La giornata si concluderà con il pellegrinaggio della Pace, che da piazza Umberto I, raggiungerà il Belvedere della Scala dei Turchi e con la Santa Messa e la proiezione della bandiera della pace sulla bianca marna della Scala dei Turchi. “ Una manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale- afferma il sindaco, Sabrina Lattuca- con la parrocchia e la scuola , che apre un percorso di pace, giustizia e rinnovamento per la nostra comunità, in momento storico tanto difficile. Fare squadra fa la differenza “