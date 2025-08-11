Debutta l’11 agosto a Sant’Angelo Muxaro in Piazza Piano Croce “Kòkalos – La Mennula Amara”, opera teatrale di Gabriella Vicari che intreccia dramma greco, favola e lingua siciliana. Un viaggio tra mito, storia e memoria collettiva, dove la leggenda si fonde con le radici più profonde della Sicilia.

Lo spettacolo, prodotto dall’associazione Arsura attraversa il dramma greco lasciandosi accarezzare dalla favola e vibrando nella lingua siciliana come un canto della terra. È un racconto di esilio, di ingegno e di riscatto, un invito a trasformare il dolore in arte. Sullo sfondo, la leggenda di Dedalo accolto dal re Kòkalos a Kamico, nel cuore delle antiche terre Sicane, dove la memoria diventa identità.

La narrazione è arricchita da danze, gesti, musica e immagini che dialogano con la parola in un intreccio necessario tra corpo e storia, capace di evocare emozioni e suggestioni profonde.

Date e luoghi:

• Lunedì 11 agosto – Sant’Angelo Muxaro, Piazza Piano Croce – ore 20:00

• Martedì 26 agosto – Montevago, rovine Chiesa Madre – ore 21:30

• Sabato 30 agosto – Bivona, nuovo teatro comunale – ore 21:00

Regia e drammaturgia: Gabriella Vicari.

Attori: Calò Morreale, Mariangela Bucceri, M. Antonietta Emma, Adriana Carito, Tiziana Scrudato, Vittorio Cusumano, Luca Montalbano, Giuseppe Macauda, Cinzia Blanda, Gerlanda Carito, Rita Montalbano, Silvia Sciortino.

Coreografia: Chiara Geraci.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp