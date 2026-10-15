Attivisti e simpatizzanti hanno partecipato all’iniziativa del movimento guidato da Cateno De Luca. Al centro il rapporto con il territorio agrigentino in vista delle Regionali 2027.

RACALMUTO – Incontro a Racalmuto per Sud Chiama Nord, che prosegue le proprie attività sul territorio agrigentino. All’appuntamento hanno partecipato Totò Fanara e Rino Castronovo, consigliere del Libero consorzio comunale di Agrigento, accolti da attivisti e simpatizzanti del movimento guidato da Cateno De Luca. La serata è stata un’occasione di confronto con i sostenitori locali, alcuni dei quali, secondo quanto riferito da Fanara, vicini al progetto politico di De Luca da oltre quindici anni.Fanara, che alle elezioni regionali del 2022 aveva raccolto oltre 6.000 preferenze nella lista della Democrazia Cristiana, è stato indicato da De Luca come candidato alle Regionali del 2027 nel collegio di Agrigento.Al termine dell’incontro, Fanara ha ringraziato la comunità racalmutese per l’accoglienza, manifestando la propria disponibilità a mantenere i contatti con gli attivisti e a raccogliere le esigenze del territorio.

Nel suo messaggio, ha inoltre sottolineato l’importanza dei rapporti personali e del lavoro condiviso, esprimendo fiducia nella possibilità di ampliare la presenza di Sud Chiama Nord nella provincia di Agrigento. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Castronovo per aver condiviso l’iniziativa. L’appuntamento di Racalmuto si inserisce nell’attività del movimento volta a consolidare i rapporti con le realtà locali in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali. Leggi anche: Cateno De Luca ad Agrigento presenta le strategie di Sud chiama Nord per le Regionali 2027

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