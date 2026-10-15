Cateno De Luca domani ad Agrigento: conferenza stampa su Sud chiama Nord e Regionali 2027. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 10.45 al Bar Portapó. Al centro le strategie del movimento, le nuove adesioni nell’Agrigentino e le prospettive della politica siciliana.

AGRIGENTO – Cateno De Luca sarà ad Agrigento domani, venerdì 16 ottobre, alle 10.45, per una conferenza stampa al Bar Portapó, in piazzale Aldo Moro n. 5. L’incontro sarà dedicato al ruolo della provincia nel progetto politico di Sud chiama Nord, alle prossime iniziative del movimento e agli equilibri della politica siciliana in vista delle elezioni regionali del 2027.

Tra gli sviluppi recenti figurano le adesioni annunciate a fine settembre a Favara, con l’ingresso nel movimento di Salvatore Fanara e dei consiglieri comunali Rino Castronovo e Marianna Zambito. Nella stessa occasione, Fanara è stato indicato da Sud chiama Nord come candidato nel collegio di Agrigento per le Regionali del 2027, in attesa dei successivi passaggi di formalizzazione.

La conferenza stampa sarà l’occasione per approfondire le strategie del movimento nell’Agrigentino, il rapporto con gli amministratori locali e le prospettive organizzative sul territorio. Spazio anche allo scenario politico regionale e al tema delle alleanze: De Luca ha recentemente ribadito la specificità del progetto siciliano di Sud chiama Nord, anche nel quadro delle intese sviluppate a livello nazionale.

Sul fronte locale, l’attenzione riguarda inoltre le priorità della provincia, dalle infrastrutture ai collegamenti, dai servizi pubblici allo sviluppo economico e alle opportunità per cittadini e imprese. L’incontro potrà chiarire quali proposte e iniziative il movimento intenda sostenere e quale ruolo attribuisca ad Agrigento nel proprio percorso politico regionale.

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