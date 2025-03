Si è concluso con un successo straordinario il contest “Vacanze a 1 euro”, sostenuta dal Comune di Siculiana realizzata in partenariato con Siculiana Turistica e gli operatori turistici del territorio. Alla mezzanotte del 15 marzo, come stabilito dal regolamento, si sono chiuse le candidature di un’iniziativa che ha catturato l’attenzione dei media nazionali e internazionali, superando ogni aspettativa in termini di messaggi, video e contatti. Il sito dedicato ha registrato oltre 50.000 visualizzazioni, con un numero di candidature superiore a 1.500, provenienti da ogni angolo del globo. L’interesse dall’estero, in particolare da Gran Bretagna, Portogallo e Argentina, ha quasi eguagliato quello dall’Italia, testimoniando l’appeal universale di Siculiana. La commissione, chiamata a valutare le numerose candidature, ha decretato i 13 fortunati vincitori (invece dei 10 inizialmente previsti):

Teresa Cosmano e Teta Cosentino, Polistena (RC)

Gabriella De Bartolomeo e Giorgio Castagnini, Bologna

Pardo Porrino e Paola Di Donato, Montesilvano (PE)

Paolo Boscolo e Orietta Ferretto, Chioggia (VE)

Giorgio Bono e Bruna Doriana Richiardi, Roccavione (CN)

Alessia Alice Bonardi e Guido Sinatra, Milano

Ginni S. Avella & Röya Behbudlu, Maastricht (Olanda)

Andrew e Denise Waugh, Stockton-on-Tees (Inghilterra)

Yucheng LI e Wendy Wei (Cina)

Matilde Visalli e Felipe Jaquez Guzman, Salsomaggiore Terme (PR)

David Rodríguez Segado & Judith Moreno Ñíguez, Palafrugell (Girona, Spagna)

István György Barna ed Elza Barnáné Bistyei, Szarvas, Ungheria

Scacciaferro Luisina, Kroll Franco Elias e Zubillaga Javier, Bolivar, Buenos Aires (Argentina)

I vincitori arriveranno a Siculiana venerdì 4 aprile e soggiorneranno fino a domenica 6. Ad attenderli, un ricco programma di appuntamenti per scoprire il patrimonio storico e naturalistico del territorio, immergersi nelle tradizioni locali e vivere esperienze enogastronomiche indimenticabili. “Il successo dell’iniziativa ha superato ogni previsione – afferma il sindaco Peppe Zambito -. Grazie a un’attenzione mediatica straordinaria, questa idea vincente per la promozione del nostro territorio si è trasformata in un racconto emozionante di umanità. I videomessaggi ricevuti sono una narrazione toccante di frammenti di vita di uomini e donne. Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo i vincitori, certi che diventeranno i nuovi ambasciatori della nostra offerta turistica sostenibile e di qualità”.

