Un incendio ha devastato una Nissan Qashqai appartenente ad un ventiquattrenne empedoclino elettricista. Il mezzo era parcheggiato in via Ragusa nell’abitato di Porto Empedocle. E’ successo l’altra notte. Dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. In poco tempo i pompieri hanno spento il rogo.

Accorsi i carabinieri della Stazione cittadina. Vigili del fuoco e militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. E’ stato avviato un sopralluogo concentrato alla ricerca di eventuali indizi, come bottiglie, o contenitori, generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né taniche con residui di benzina. Le cause sono ancora da accertare.

