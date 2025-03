Alla guida di un’auto ha deciso di effettuare un’inversione di marcia. L’automobilista non si è accorto però del sopraggiungere di uno scooter. Il centauro vistosi la strada bloccata dalla macchina ha provato a frenare ma non ha potuto evitare lo scontro. L’incidente stradale si è verificato, ieri pomeriggio, lungo il viadotto Morandi, all’altezza dello svincolo per via Dante. Il giovane in sella al mezzo a due ruote è rovinato sul selciato.

Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportati traumi sparsi, ma non versa in pericolo di vita. I poliziotti della sezione Volanti si sono occupati dei rilievi del caso. L’uomo alla guida della vettura, un agrigentino, è stato multato e gli è stata ritirata la patente di guida.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp