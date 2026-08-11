Davanti ad oltre 10mila persone è calato, ieri sera il sipario sull’edizione 2026 della Sagra della Cipolla paglina di Castrofilippo. Un successo straordinario, merito delle scelte fatte dall’ amministrazione comunale, guidata dal sindaco Totò Gioacchino Baio. I Matia Bazar che si sono esibiti a fine serata hanno attirato l’ attenzione di tantissime persone, tante famiglie che sono arrivate da ogni angolo delle province di Agrigento e Caltanissetta, nonché da altre parti della Sicilia oltre naturalmente ai tanti emigrati, rientrati un città, per potere assistere al concerto di uno dei gruppi musicali storici d’Italia.

“Sono rimasto senza parole nel vedere quel fiume di persone che hanno prima degustato i piatti realizzati dai nostri ristoratori, con la cipolla paglina come ingrediente principale e, subìto dopo si sono gustati il concerto dei Matia Bazar – dice il sindaco – Le scelte della mia amministrazione per l’ evento clou dell’ estate castrofilippese, si sono rivelate azzeccate. È stata un’ edizione record per le presenze in questi 4 giorni, una iniezione di fiducia per la nostra economia”.

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