Stelle cadenti, perché non sono stelle e quando vederle: Parrinello spiega le Perseidi

Il dirigente dell’Agenzia spaziale europea protagonista di una conversazione con il giornalista Stelio Zaccaria alla Fattoria Valle dei Templi. Dal fenomeno delle Perseidi alle missioni spaziali, fino ai cambiamenti climatici.

Le chiamiamo stelle cadenti, ma non sono stelle. E la notte migliore per osservarle non coincide più necessariamente con San Lorenzo. È partita da una delle curiosità più affascinanti dell’estate la serata “sotto le stelle” alla Fattoria Valle dei Templi, dove Tommaso Parrinello, dirigente dell’ESA, l’Agenzia spaziale europea, e mission manager di CryoSat, è stato protagonista di una conversazione con il giornalista Stelio Zaccaria.

Parrinello ha innanzitutto chiarito perché le celebri “lacrime di San Lorenzo” quest’anno saranno più facilmente osservabili nelle notti tra il 12 e il 13 agosto, piuttosto che nella tradizionale notte del 10 agosto. Il momento di maggiore attività delle Perseidi, infatti, non è legato a una data fissa del calendario popolare, ma al passaggio della Terra attraverso la regione dell’orbita della cometa Swift-Tuttle nella quale sono disseminati i detriti lasciati dal corpo celeste.

E proprio da qui Parrinello ha smontato, con la semplicità della divulgazione scientifica, uno dei più suggestivi equivoci del nostro immaginario.

Le stelle cadenti non cadono affatto. E, soprattutto, non sono stelle.

Quelle che la letteratura e la tradizione romantica ci hanno consegnato come scie luminose alle quali affidare un desiderio sono in realtà piccolissimi frammenti e particelle lasciati lungo l’orbita della cometa. Una volta l’anno la Terra, nel suo viaggio attorno al Sole, attraversa questa zona.

Quando i frammenti entrano nell’atmosfera terrestre a velocità elevatissime, l’interazione con l’aria provoca un fortissimo riscaldamento: il materiale si consuma e produce per pochi istanti quella scia luminosa che vediamo attraversare il cielo. È il fenomeno delle meteore.

Da una domanda apparentemente semplice è cominciato così un viaggio molto più ampio, tra scienza, spazio, mito e consapevolezza, davanti alle tante persone presenti alla Fattoria Valle dei Templi.

Parrinello ha raccontato alcune delle grandi conquiste dell’esplorazione spaziale italiana ed europea, offrendo anche l’occasione per guardare verso l’alto con una consapevolezza diversa: l’Italia e l’Europa hanno avuto e continuano ad avere un ruolo importante nella ricerca e nell’esplorazione dello Spazio.

Ma osservare la Terra dallo Spazio significa soprattutto imparare a conoscerla e proteggerla.

Ed è qui che la conversazione è tornata, idealmente, con i piedi per terra. L’osservazione satellitare consente infatti di comprendere fenomeni che riguardano direttamente la vita quotidiana, a partire dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni che interessano ghiacciai, oceani e territorio.

Lo Spazio, dunque, non soltanto come frontiera da conquistare, ma come straordinario punto di osservazione dal quale comprendere quanto sia fragile la nostra “casa” e quanto sia necessario prendersene cura. Una riflessione particolarmente attuale davanti agli effetti della crisi climatica, ormai percepibili anche nella vita di tutti i giorni.

Poi le parole hanno lasciato spazio direttamente al cielo.

Con un semplice puntatore laser, Parrinello ha accompagnato il pubblico nell’osservazione della volta celeste sopra la campagna agrigentina: ha indicato le costellazioni, mostrato alcune delle stelle più riconoscibili e intrecciato la spiegazione scientifica con le storie millenarie del mito che, molto prima dei satelliti e delle missioni spaziali, avevano portato l’uomo ad alzare gli occhi e interrogarsi sull’universo.

Una chiacchierata autentica, lontana dalla dimensione tradizionale di una conferenza: in campagna, sotto il cielo della Valle dei Templi, immersi nel silenzio e nella natura.

E forse proprio questa è stata la forza della serata: scoprire che dietro una “stella cadente” c’è molta più meraviglia di quella suggerita dal nome. Perché le stelle non cadono. Siamo noi, sulla Terra, a passare ogni anno attraverso una storia scritta nello Spazio. Leggi qui: Premio Fotografico 2026, fotografia ed eccellenze siciliane premiate alla Valle dei Templi

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