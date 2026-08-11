Arcidiocesi di Agrigento, finisce l’era Petrone: dopo 26 anni la comunicazione passa a don Giuseppe Vecchio

AGRIGENTO – Cambio alla guida della comunicazione dell’Arcidiocesi di Agrigento. Dopo 26 anni, don Carmelo Petrone lascia la direzione dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali. A raccogliere il testimone sarà don Giuseppe Vecchio, nominato dall’arcivescovo Alessandro Damiano nell’ambito dei nuovi avvicendamenti pastorali disposti per la Chiesa agrigentina.

Una successione significativa, perché Petrone ha accompagnato per oltre un quarto di secolo la comunicazione della diocesi attraversando una trasformazione radicale del mondo dell’informazione: dalla carta e dai fax fino al web, ai social network e, oggi, all’intelligenza artificiale.

Gli altri avvicendamenti decisi dall’arcivescovo

La nomina di don Giuseppe Vecchio rientra in un più ampio quadro di cambiamenti pastorali. Don Antonino Manno è stato nominato parroco delle parrocchie San Pancrazio e Santo Spirito di Canicattì; don Pastor Mgeni vicario parrocchiale di Santa Oliva e B.M.V. del SS. Rosario di Raffadali; don Antonio Porretta parroco di Sant’Antonio di Padova e San Giacinto Giordano Ansalone di Raffadali.

Don Anudeep Pulipati sarà vicario parrocchiale di Maria SS. del Buon Consiglio e Santa Croce di Porto Empedocle, mentre don Giuseppe Savarino sarà vicario parrocchiale di San Gerlando a Lampedusa.

Sempre nelle Pelagie, don Aldo Sciabbarrasi è stato nominato parroco di San Gerlando a Lampedusa e amministratore parrocchiale di San Gerlando a Linosa. Don Francesco Traina sarà invece parroco di San Biagio e Sacra Famiglia a San Biagio Platani.

Infine, la nomina che riguarda direttamente la comunicazione: don Giuseppe Vecchio è il nuovo direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali.

«La Chiesa Agrigentina – si legge nella nota dell’Arcidiocesi – invitata a pregare per i presbiteri interessati e per le comunità coinvolte, cresca nell’unità e progredisca per la santità dei suoi figli».

Petrone: «Dopo ventisei anni è tempo di affidare la staffetta ad altre energie»

È lo stesso don Carmelo Petrone ad affidare a un lungo messaggio il bilancio della sua esperienza.

«Dopo ventisei anni alla direzione dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, è tempo di affidare questa preziosa staffetta ad altre energie», scrive Petrone, ricordando che il suo percorso iniziò il 1° ottobre 1999, pochi giorni dopo il ritorno da Roma, dove aveva conseguito la licenza in Scienze delle Comunicazioni Sociali.

Prima condirettore e successivamente direttore dell’Ufficio, Petrone ha lavorato durante gli episcopati di Carmelo Ferraro, Francesco Montenegro e Alessandro Damiano. Nel suo messaggio ricorda anche monsignor Domenico De Gregorio, definito «maestro di vita e del mestiere», e l’esperienza alla guida del settimanale diocesano L’Amico del Popolo.

Petrone ripercorre soprattutto la rivoluzione vissuta dal mondo della comunicazione in questi 26 anni. Quando iniziò, ricorda, negli uffici c’erano ancora macchine da scrivere, fax e modem. Poi sono arrivati internet, l’informazione digitale e i social network.

Adesso la nuova frontiera è quella dell’intelligenza artificiale.

«Se gli algoritmi possono generare contenuti e simulare linguaggi – osserva – non potranno mai sostituire il cuore, l’empatia e lo sguardo dell’uomo».

Per Petrone la sfida della comunicazione ecclesiale resta quindi quella di utilizzare i nuovi strumenti senza perdere la centralità delle relazioni umane: «La fede non si trasmette per sintesi di dati, ma per contagio di vita».

Il passaggio di testimone a don Giuseppe Vecchio

Nel suo messaggio Petrone dedica infine parole al successore.

A don Giuseppe Vecchio consegna l’auspicio di considerare sempre la comunicazione «prima di essere una tecnica» come «una forma d’amore», capace di attraversare i diversi ambiti dell’azione pastorale e di mettersi al loro servizio.

Non è comunque un addio alla vita della comunità agrigentina. «Se cambiano i ruoli istituzionali – conclude Petrone – non muta la passione per questa nostra comunità».

Dopo 26 anni si chiude dunque una lunga stagione della comunicazione dell’Arcidiocesi di Agrigento e se ne apre una nuova, affidata a don Giuseppe Vecchio.

Nel giorno della memoria liturgica di Santa Chiara di Assisi il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha deciso le nuove nomine degli avvicendamenti pastorali che si aggiungono a quelle già comunicate l’1 e il 6 agosto ed entreranno in vigore nel mese di settembre.

Nel dettaglio: Don Antonino Manno, parroco delle parrocchie San Pancrazio e Santo Spirito di Canicattì;

Don Pastor Mgeni, vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Oliva e B.M.V del SS. Rosario di Raffadali;

Don Antonio Porretta, parroco delle parrocchie Sant’Antonio di Padova e San Giacinto Giordano Ansalone di Raffadali;

Don Anudeep Pulipati, vicario parrocchiale delle parrocchie Maria SS. del Buon Consiglio e Santa Croce di Porto Empedocle

Don Giuseppe Savarino, vicario parrocchiale della parrocchia San Gerlando di Lampedusa

Don Aldo Sciabbarrasi, parroco della parrocchia San Gerlando di Lampedusa e amministratore parrocchiale della parrocchia San Gerlando di Linosa

Don Francesco Traina, parroco delle parrocchie San Biagio e Sacra Famiglia di San Biagio Platani

Don Giuseppe Vecchio, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali

“La Chiesa Agrigentina – si legge in una nota diffusa dall’Arcidiocesi -, invitata a pregare per i presbiteri interessati e per le comunità coinvolte, cresca nell’unità e progredisca per la santità dei suoi figli”. Don Giuseppe Vecchio, in particolare, prende il posto di ⁨Don Carmelo⁩ per tanti anni responsabile della comunicazione dell’Arcidiocesi agrigentina.

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