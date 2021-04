“Madre Terra”. Successo per ultimo lavoro del cantautore e musicista siciliano, Lillo Puccio. Sta riscuotendo grande successo su YouTube il video “Madre Terra”, l’ultimo lavoro artistico del cantautore e musicista siciliano, Lillo Puccio. L’artista ha mixato l’amore per la musica, per la scultura, per la sua terra, per la natura in generale e con il “suono” delle pietre è riuscito a creare una melodia straordinaria…