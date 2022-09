Successo per il Sicanìa Festival, si continua con Salvo Toscano e i sindaci dei Sicani a Palazzo Marchese Greco

Penultima serata del Sicanìa Festival, la manifestazione che per una settimana ha creato a Bivona un centro culturale nel quale si sono alternati e parleranno più di trenta ospiti. La giornata di venerdì è all’insegna del giallo con il giornalista Rai Salvo Toscano, autore del libro “L’intruso”, ultimo capitolo della saga dei fratelli Corsaro. Delle sue storie ne parlerà con il giornalista di Gela Andrea Cassisi. L’appuntamento è alle 17:30 a Palazzo Marchese Greco. Alle 19 spazio al terzo appuntamento riguardante i borghi, con il talk “La rinascita dei borghi”: nell’incontro moderato dall’assessore di Bivona Angela Cannizzaro, parleranno il professore Fabrizio Ferreri, autore del libro “Case a 1 euro nei borghi d’Italia”, la guida naturalistica e presidente di VisitAgrigento Marcello Mira, il direttore dei Gal Sicani Angelo Palamenghi, il vicesindaco di Sambuca Giuseppe Cacioppo e i sindaci dei Sicani. Intanto il sindaco di Bivona, Milko Cinà, fa un primo bilancio della manifestazione: “Sono soddisfatto delle opportunità e dell’interesse che questi incontri hanno suscitato nella popolazione di Bivona, abbiamo affrontato temi importanti come quello della mafia, visto sotto due punti di vista diversi e opposti, con il libro su Matteo Messina Denaro e il primo incontro sul giudice Livatino, cercando di far conoscere a quante più persone possibili le storie che hanno condizionato la nostra terra, come quella di Stefano Pompeo, raccontato nel film “Quasi 12”. Sono convinto che anche gli incontri sui borghi e la loro rinascita abbiano portato ottimi risultati per la valenza delle persone che hanno partecipato agli eventi”. Il calendario di eventi si concluderà il 3 settembre con tre appuntamenti: si inizia alle 17 la presentazione del libro dedicato ai bambini “Discovering la Valle dei templi with Tito e Tita”, della fumettista Daniela Vetro, alle 18 il talk sul giornalismo moderato da Alan David Scifo con Alessandro Banfi, autore televisivo ed ex direttore di TgCom24, Giulio Gambino, direttore di TPI, the post internazionale. La manifestazione si concluderà con la presentazione del libro “Negazione” di Enrico Bellavia.