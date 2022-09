Operazione contro l’Ndrangheta: arresti anche nell’Agrigentino

Arresti anche in provincia di Agrigento nell’ambito della maxi operazione delle forze dell’ordine contro l’Ndrangheta, della Dda di Catanzaro, eseguita da Dia, Carabinieri, polizia di Stato, e Guardia di finanza su tutto il territorio nazionale, con 202 provvedimenti cautelari. Sono gli uomini di un vero e proprio sistema criminale, che gestiva Cosenza e pezzi ampi dell’hinterland, basato su una federazione di clan storici che potevano contare su referenti politici di peso. Tra gli arrestati, il sindaco di Rende, Marcello Manna, noto penalista a gennaio interdetto dalla professione per decisione dei giudici di Salerno, perché accusato di aver comprato una sentenza favorevole per un cliente, il suo assessore ai Lavori pubblici, Pino Munno, e l’assessore alla manutenzione e al decoro urbano di Cosenza, Francesco De Cicco. Nell’operazione sono coinvolti amministratori locali, professionisti, imprenditori ed esponenti della criminalità organizzata cosentina.