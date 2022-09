Real Basket Agrigento: al via la stagione in serie C sotto la guida di Peppone Ferlisi

La seconda stagione di serie C della Real Basket Agrigento è iniziata. Dopo 4 anni di guida del coach Francesco Anselmo, la società agrigentina continua il progetto giovanile come società satellite della Fortitudo Agrigento affidando la guida del settore giovanile a Peppone Ferlisi. Il coach empedoclino ritorna ad Agrigento quale responsabile dell’intero settore giovanile dopo l’esperienza di assistente allenatore a Cento in Legadue. Coach Ferlisi allenerà nello specifico la U17 Eccellenza, il gruppo U19 e la serie C Silver squadra costruita fondamentalmente per continuare il percorso di crescita e di formazione dei giovani ed accompagnarli all’ avvicinamento nel mondo senior della Fortitudo Agrigento. Coach Ferlisi è un giovane allenatore locale che è cresciuto nella società storica di Porto Empedocle prima e della Fortitudo poi, è stato per alcuni anni allenatore dei gruppi giovanili ed assistente in prima squadra con i coach Ciani, Cagnardi e Catalani; la stagione scorsa ha proseguito a Cento un percorso di crescita facendo bene come secondo assistente in Legadue a Cento. A soli 30 anni ha conseguito il patentino di allenatore nazionale ed oggi a 33 anni possiamo dire che già ha maturato una buona esperienza per poter essere il responsabile del nostro settore giovanile e sviluppare la mission che mira a far crescere i ragazzi e portarli ad essere pronti nei campionati senior. “Quest’anno nella nostra serie C- dice il presidente della Real Basket, Alessandro Bazan- daremo spazio ad altri ragazzi del 2005 e 2006 che l’anno scorso hanno avuto un primo approccio e porteremo 2 ragazzi del 2007 per cominciare a buttare le basi della loro crescita sportiva Con il Presidente della Fortitudo Gabriele Moncada il progetto giovani continua convinti che anche quest’anno potremo raccogliere i frutti del lavoro svolto, siamo particolarmente felici nell’essere stati apripista per altre società in Sicilia che hanno deciso di intraprendere la nostra stessa strada”.