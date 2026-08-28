Domani sera al Giardino Botanico il giornalista e conduttore di Report. Intanto tutto esaurito per il “Battiato Tribute – La cura dell’eterno” del Coro Lirico Siciliano

AGRIGENTO – Dopo il tutto esaurito di ieri sera per “Battiato Tribute – La cura dell’eterno”, il Teatro dell’Efebo si prepara ad accogliere Sigfrido Ranucci, protagonista domani, sabato 29 agosto alle 21, al Giardino Botanico di Agrigento con “Diario di un trapezista”.

Il giornalista e conduttore di Report porterà in scena uno spettacolo teatrale autobiografico nel quale ripercorrerà difficoltà, scelte e retroscena della propria attività professionale, raccontando anche i rischi affrontati sul campo e il lavoro che precede la realizzazione delle sue inchieste.

Ranucci accompagnerà il pubblico anche negli aspetti più intimi e meno conosciuti della propria esperienza, dando spazio alle storie di persone rimaste nell’ombra ma che hanno avuto un ruolo determinante nella costruzione di alcune delle sue inchieste.

Intanto, ieri sera il Teatro dell’Efebo ha registrato il tutto esaurito per “Battiato Tribute – La cura dell’eterno”, con l’esibizione del Coro Lirico Siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa. Un omaggio al genio musicale di Franco Battiato costruito attraverso un equilibrio tra le composizioni più intime del Battiato poeta e i brani più conosciuti del repertorio pop, proposti con arrangiamenti per ensemble vocale e orchestrale.

«Un successo annunciato – afferma il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino – che conferma la bontà delle nostre scelte per questa stagione».

Il cartellone proseguirà domenica 30 agosto, alle 21, con la finale regionale siciliana di Miss Italia, mentre martedì 1 settembre, sempre alle 21, sarà la volta del chitarrista Francesco Buzzurro con “Un concerto a sei corde”.

I biglietti per gli appuntamenti in cartellone sono disponibili sul sito del Giardino dell’Efebo e al Box Office di via Imera.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp