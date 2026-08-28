“Un omicidio agrigentino” è tra le cinque opere selezionate nella sezione Romanzi inediti. Il vincitore sarà proclamato il 6 settembre nell’ambito del Termini Book Festival

Un delitto che ha segnato la storia della cronaca agrigentina diventa materia narrativa e porta il nome di Agrigento alla finale di un premio letterario. “Un omicidio agrigentino” di Roberto Tripodi, romanzo dedicato al delitto Tandoj, è stato selezionato tra i cinque finalisti del Premio TBF Cosimo Cristina, nell’ambito del Termini Book Festival.

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla segreteria del premio, che ha annunciato l’ingresso dell’opera di Tripodi nella cinquina della sezione Romanzi inediti.

Insieme a Un omicidio agrigentino concorrono La sposa di profilo di Vito Falco, Carne salada di Giulio Federico Janni, I segreti del Gelso di Carlotta Federica Leone e Una vacanza a Lampedusa di Elvira Siringo.

Per Tripodi si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo anche per il tema scelto. Il romanzo prende infatti le mosse dal caso Tandoj, una delle vicende più controverse e discusse della storia giudiziaria e della cronaca agrigentina.

«L’idea del romanzo mi venne quando il figlio del magistrato che aveva svolto le indagini in appello, magistrato anch’egli, mi prestò il suo libro sul caso – racconta Roberto Tripodi –. Lo aveva fatto stampare in sole cinque copie perché, a suo dire, avrebbe provocato un terremoto. Utilizzai quei materiali per ricostruire la vicenda».

C’è poi un particolare che rende ancora più significativo l’approdo alla finale. Cosimo Cristina, il giornalista al quale è intitolato il premio, compare nello stesso romanzo di Tripodi.

«Nel romanzo citavo l’azione del giornalista Cosimo Cristina, che aveva rivelato intrecci tra mafia e politica, tra cui il ruolo dei frati di Mazzarino, arrestati per estorsione. Cristina fu trovato morto sui binari. I periti dissero che si era suicidato, il vice questore Angelo Mangano dimostrò che fu ucciso», aggiunge Tripodi.

Una circostanza che crea dunque un filo particolare tra il romanzo e il riconoscimento al quale oggi concorre: una storia agrigentina che incrocia, nelle sue pagine, proprio quella del giornalista siciliano a cui il premio è dedicato.

La proclamazione del vincitore è prevista per domenica 6 settembre, alla presenza dell’editore.

Per Un omicidio agrigentino l’ingresso tra i cinque finalisti rappresenta intanto già un risultato importante: una vicenda profondamente legata ad Agrigento approda alla finale di un premio letterario siciliano e riporta l’attenzione, attraverso la narrativa, su una delle pagine più controverse della storia della città.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp