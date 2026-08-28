La segnalazione dell’avvocato Emanuele Dalli Cardillo da una zona centrale della città. Il guasto, riferisce, si trascina da mesi

AGRIGENTO – Vedere l’acqua scorrere e disperdersi per strada, ad Agrigento, fa ancora più rumore quando dai rubinetti di casa arriva a turni. È una delle contraddizioni che gli agrigentini sopportano meno e che torna d’attualità in questi giorni, con diverse segnalazioni di perdite idriche provenienti da più zone della città.

Una di queste arriva dal centro di Agrigento ed è dell’avvocato Emanuele Dalli Cardillo, da anni impegnato anche nel dibattito politico cittadino e in passato candidato sindaco del Movimento 5 Stelle.

Dalli Cardillo segnala una perdita d’acqua che, secondo quanto riferisce, va avanti ormai da mesi nella zona in cui risiede, in pieno centro cittadino. Una situazione che assume un peso ancora maggiore in una città costretta da tempo a convivere con turni di distribuzione e attese per l’approvvigionamento.

Il problema, infatti, va oltre il singolo guasto. Ogni litro d’acqua che si disperde sulla strada diventa difficile da accettare per chi deve organizzare la propria quotidianità sulla base dei turni idrici.

E quella di Dalli Cardillo non è l’unica segnalazione. In questi giorni indicazioni di perdite arrivano da diverse zone di Agrigento, con cittadini che chiedono interventi più rapidi sulla rete.

La richiesta è semplice: individuare i guasti e ripararli, soprattutto quando le perdite si protraggono nel tempo. Perché in una città dove l’acqua continua ad essere un bene da aspettare, vederla scorrere inutilmente per mesi lungo una strada diventa ancora più difficile da sopportare.

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