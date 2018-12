Successo per il 1° memorial “Pippo Micciché” di pallacanestro giovanile

Ha riscosso un grande successo il “1° Memorial Pippo Micciché” di pallacanestro giovanile, organizzato dal Panathlon di Agrigento, al palasport Pippo Nicosia. Al torneo hanno partecipato due formazioni under 13 della Real Basket Agrigento, l’Athletic Sport di Canicattì e la Cestistica Licata. È stata una bella giornata di sport, un momento di aggregazione per i tanti giovani cestisti. Il torneo è stato vinto dai padroni di casa della Real Basket Agrigento. Si chiude così, nel migliore dei modi, il 2018 per il fiorente settore giovanile del club del Presidente Alessandro Bazan che ha anche ricevuto la visita del coach della Fortitudo Moncada Agrigento, Franco Ciani, intervenuto nell’Agorà dell’allenatore Francesco Paolo Anselmo. Ciani ha portato i saluti della società del Presidente Salvatore Moncada e della squadra biancoazzurra. La Real Basket Agrigento è l’unica Società satellite della Fortitudo Agrigento.