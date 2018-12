Il segretario Francesco Filippazzo lascia il club biancazzurro

La Società Olimpica Akragas rende noto le dimissioni del segretario generale Francesco Filippazzo che lascia il club per nuovi progetti lavorativi. La dirigenza biancoazzurra ringrazia il sig. Filippazzo per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nella costituzione della nuova società e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni nel campo lavorativo. Francesco Filippazzo dichiara: “Lascio l’Olimpica Akragas in buone mani. Sono certo che la nuova dirigenza saprà rilanciare il calcio ad Agrigento e sarò sempre un tifoso del Gigante. Mi corre l’obbligo ringraziare chi tre anni fa mi ha inserito nel calcio professionistico, il presidente Marcello Giavarini e, successivamente, il presidente Silvio Alessi che hanno creduto in me affidandomi il delicato ruolo di segretario generale dell’Akragas Città dei Templi in Lega Pro e in serie C. Sono state stagioni intense, emozionanti, difficili ma allo stesso tempo molto proficue sotto il profilo professionale. Ringrazio tutti i tesserati e i collaboratori che negli anni mi hanno supportato e stimato”.