Dal fumetto al grande schermo arriva Aquaman per Capodanno

Dal fumetto al grande schermo arriva Aquaman, il supereroe ideato nel 1941, apparso nei fumetti nel 1946 e riproposto in maniera definitiva in una serie dedicata a lui nel 1961. Grazie al film a lui dedicato e al volto da Jason Momoa, Aquaman è diventato subito il supereroe del momento. Il film, infatti, ha sbancato i botteghini di tutto il mondo dagli Stati Uniti alla Cina dove già è uscito a partire dallo scorso 21 dicembre.

Aquaman è un supereroe acquatico con simboli acquatici, dal tridente ad Atlantide. Per non essere da meno agli altri supereroi, Aquaman dovrà salvare il mondo.

Se gli eroi della mitologia li abbiamo sempre immaginati grazie ai poemi epici e alle poesie, oggi possiamo vederli in azione compiere delle imprese inimmaginabili e memorabili. Aquaman non è da meno con la sua capacità straordinaria di muoversi negli abissi marini. Gli effetti speciali sono talmente incredibili da rendere credibile qualsiasi suo gesto purché sia fuori dalla portata di un essere umano.

Il film è stato diretto da James Wan e nel cast, oltre a Jason Momoa nei panni dell’assoluto protagonista, troviamo l’ex- moglie di Johnny Depp, Amber Heard che interpreta Mera la compagna di Aquaman, e Nicole Kidman nelle vesti di Atlanna, madre del supereroe.

Sebbene negli altri stati del mondo Aquaman sia già uscito, in Italia arriverà il giorno di Capodanno, inaugurando così il nuovo anno cinematografico che sarà carico di pellicole da lungo tempo attese.

Il film di supereroi più visto nel 2018 è stato “Avengers- Infinity War”, per il quale è previsto un sequel in uscita nel maggio 2019. Al secondo posto si è piazzato “Black Panther”, seguito da “Venom”, “Deadpool 2” e “Antman and the Wasp”.

Grazie ai supereroi dei fumetti gli eroi della mitologia si saldano sempre di più con i supereroi della mitologia moderna con cui noi, minuscoli abitanti del pianeta Terra, amiamo fantasticare tenendoci a debita distanza dalle loro gigantesche e imprevedibili gatte da pelare.

Aquaman sarà al cinema Concordia di Agrigento dal 1° gennaio 2019, orario degli spettacoli 17.30 in 3D 20.00-22.30 2D.

Buona visione e Buon Anno a tutti!