Successo dopo successo, i giovani della Racing Team conquistano il podio

Dal punto di vista sportivo, inizia davvero nel migliore dei modi l’anno per la Racing Team Agrigento.

A Palermo, la scorsa domenica, si è svolta l’ultima prova del campionato Trinacria Cross, la manifestazione di ciclocross magistralmente organizzata dalla A. S. D. G. S. Mediterraneo. I ragazzi della Racing Team si sono distinti. I giovani ciclisti si sono imposti sugli avversari lasciando il segno di una palese preparazione alla base.



Maglia di Campione Regionale Ciclocross al neo acquisto Giuseppe Reina che ha dedicato la vittoria e la maglia al suo ex preparatore Nino Manetta della A. S. D. Sicani Bike. Primo posto per Chiara Vitello e terzo per Alessio La Porta, i due ragazzi del vivaio agrigentino iniziano a far girare al meglio le gambe per prepararsi all’esordio dell’inizio del campionato regionale del 3 febbraio.



Il D. S. Totò D’Andrea è fiducioso nelle potenzialità dei suoi atleti per la nuova stagione.