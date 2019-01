Cartucce occultate sotto il letto e merce rubata, 52enne nei guai

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà D.N., 52 anni, nullafacente, cittadino rumeno di fatto domiciliato a Licata.

L’uomo é ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

In particolare, personale appartenente all’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Licata, nel corso di una preordinata attività finalizzata al contrasto dei reati inerenti la detenzione abusiva di armi e munizioni, avendo acquisito l’attendibile notizia relativa al fatto che D.N. potesse illecitamente occultare armi presso il suo domicilio sito nel Cortile Sesia.

All’interno di alcune buste di cellophane di colore bianco nascoste sotto un letto si rinvenivano 9 cartucce marca GFL cal. 7.65 e 1 cartuccia marca GFL di calibro ancora imprecisato. Inoltre, all’interno dell’abitazione, si rinveniva diverso materiale di dubbia provenienza, ovvero 3 televisori di vario diametro, 2 decoder digitali, 1 lettore DVD, 8 macchine fotografiche, 132 telefonini di varie marche.

Atteso l’illegittimo possesso delle munizioni, e in considerazione del fatto che il soggetto non era in grado di dimostrare la legittima provenienza del materiale rinvenuto, il 52enne veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria.