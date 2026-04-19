La Cittadella sanitaria al Viale della Vittoria di Agrigento, questa mattina, è stata letteralmente travolta dall’energia di Onde Rosa. Donne e uomini di ogni età, perfino giovanissimi, accolti dallo staff dell’associazione, hanno indossato la maglia rosa o bianca e hanno camminato fianco a fianco fino al tempio della Concordia, partecipando ai workout e ascoltando i messaggi degli esperti sulla salute femminile. Altissima la partecipazione, con persone arrivate anche da Sciacca, Ribera, Canicattì e altri comuni della provincia.

Il gruppo, guidato da Silvia Failla Mulone, ideatrice e promotrice dell’iniziativa e presidente dell’associazione Onde Rosa, insieme alla campionessa italiana di body building Giusy Cimino, alla chinesiologa Michela Di Franco, e allo staff composto, oltre che dal vicepresidente dell’Associazione, Antonio D’Anna, da Claudia Cucchiara, Alice Cuffaro, Virginia Anna Fanara, Cinzia Amoroso, Eliana Iacono, Federica Grassia, Ivana Alletto, Jessica Pedalino, Laura Calabrese, Lilly Zambuto, Luisa Lo Faro, Paola Epasto, Roberta Stella, Rosaria Genna, Angela Licata Tissi, Rossella Principato, Salvina Airó Farulla e Marcello Mira, è partito dall’area antistante la direzione generale dell’Asp alla Cittadella sanitaria.

Al grido di “Io non perdo tempo”, la camminata ha raggiunto il Giardino botanico e, attraversando via Panoramica dei Templi, è arrivata fino al tempio della Concordia. Lungo il percorso sono stati organizzati diversi workout, sia in ampie aree sia lungo la via Sacra, intervallati dagli interventi delle dottoresse Genuardi, Di Stefano, La Marca, Milano e Ruffo, che hanno affrontato temi legati alla salute e al benessere della donna.

“È stata una grandissima emozione, anzi direi una doppia emozione, perché questa seconda edizione ha ottenuto un successo straordinario – commenta Silvia Failla Mulone – Ringrazio le istituzioni che ci hanno affiancato: l’Asp, gli Ordini professionali, il sindaco Miccichè e il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, per il supporto organizzativo; il presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, per averci aperto le porte del Giardino botanico; il direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, per averci consentito l’attraversamento della Valle dei templi. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e allo staff che ha reso possibile l’evento. Questa è un’Onda che arriva lontano. Ci rivedremo nei prossimi mesi con una nuova iniziativa, perché insieme si vince”.

“Passeggiata e salute sono un connubio perfetto – afferma il sindaco Miccichè – Lo sport è già prevenzione per molte malattie, e lo dico non solo da sindaco ma da dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione”. Sulla stessa linea il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), Salvatore Occhipinti, che annuncia la presenza dell’Opi anche nelle prossime edizioni: «Noi ci saremo, con ancora più forza e con un nostro contributo, perché la prevenzione è fondamentale». Il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), Santo Pitruzzella, ribadisce: “Non si finisce mai di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione. Se poi la associamo allo sport, all’interno di uno stile di vita sano, abbiamo fatto centro”.

Promuovere uno stile di vita sano significa anche favorire l’attività fisica. Non a caso, il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Capodieci, annuncia che è in via di definizione “l’iter che consentirà, in collaborazione con altre istituzioni, l’apertura della Cittadella alle attività sportive” ricordando inoltre l’importanza degli screening oncologici “che in molti casi salvano la vita”. La camminata itinerante si è conclusa con il ritorno delle Onde Rosa alla Cittadella sanitaria. L’evento è stato patrocinato da Asp; Comune di Agrigento; Libero Consorzio Comunale di Agrigento; Ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), delle professioni infermieristiche (Opi), dei farmacisti di Agrigento; Medicare e Parco Valle dei Templi.

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